84% сотрудников для работы выбрали бы офис. Дистанционный формат не помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью

Россияне предпочитают не удаленку или гибридный формат, а работу в офисе.

84% россиян считают, что работа в офисе дает больше возможностей для продуктивной работы и максимальной сосредоточенности. Удаленщики считают главным преимуществом гибкость графика. Такие результаты показало исследование компании Dream Job.

73% опрошенных ценят работу в офисе за баланс между стабильностью и гибкостью. А удаленку назвали фактором, провоцирующим изоляцию и недовольство процессами.

Гибкость графика как преимущество удаленной работы назвали 29% сотрудников. При гибридной форме этот показатель составил всего 13%.

«На деле гибкость работодателя часто оборачивается сложностями. На удаленке рассинхрон становится системной трудностью: отсутствие быстрой обратной связи, подключение к созвонам в разное время. В офисе, напротив, фиксированный график упрощает взаимодействие. Это связано с тем, что у сотрудников чаще есть доступ к руководителям и коллегам в реальном времени, и проблемы решаются по ходу», — пояснили исследователи.

Кроме того, удаленщики не сохраняют баланс между работой и личной жизнью: на удаленке таких 14%, а на гибриде – 12%.

«Гибридные и удаленные форматы размывают границы между личным и рабочим. Сотрудники отвечают на письма за ужином, участвуют в онлайн-встречах в неудобное время, а постоянная доступность усиливает напряжение и создает ощущение, что работа занимает все время», — сказано в исследовании.

Как плюс удаленки — возможность работать из любой точки мира — назвали только 1% сотрудников.

В исследовании приняли участие 3 983 работников.

А другое исседование показало, что сотрудники на удаленке чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе.

