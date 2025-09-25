84% сотрудников для работы выбрали бы офис. Дистанционный формат не помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью
84% россиян считают, что работа в офисе дает больше возможностей для продуктивной работы и максимальной сосредоточенности. Удаленщики считают главным преимуществом гибкость графика. Такие результаты показало исследование компании Dream Job.
73% опрошенных ценят работу в офисе за баланс между стабильностью и гибкостью. А удаленку назвали фактором, провоцирующим изоляцию и недовольство процессами.
Гибкость графика как преимущество удаленной работы назвали 29% сотрудников. При гибридной форме этот показатель составил всего 13%.
«На деле гибкость работодателя часто оборачивается сложностями. На удаленке рассинхрон становится системной трудностью: отсутствие быстрой обратной связи, подключение к созвонам в разное время.
В офисе, напротив, фиксированный график упрощает взаимодействие. Это связано с тем, что у сотрудников чаще есть доступ к руководителям и коллегам в реальном времени, и проблемы решаются по ходу», — пояснили исследователи.
Кроме того, удаленщики не сохраняют баланс между работой и личной жизнью: на удаленке таких 14%, а на гибриде – 12%.
«Гибридные и удаленные форматы размывают границы между личным и рабочим. Сотрудники отвечают на письма за ужином, участвуют в онлайн-встречах в неудобное время, а постоянная доступность усиливает напряжение и создает ощущение, что работа занимает все время», — сказано в исследовании.
Как плюс удаленки — возможность работать из любой точки мира — назвали только 1% сотрудников.
В исследовании приняли участие 3 983 работников.
А другое исседование показало, что сотрудники на удаленке чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе.
А вы согласны с итогами исследования? Делитесь ниже в комментариях.
Комментарии1
Работаю на удаленке более 10 лет. Довольна безмерно. Да, есть свои особенности. Но, например, выстроить коммуникацию исключительно в рабочее время вполне возможно. После нескольких неудачных попыток нагрузить меня задачами в выходные и вечером все выравнивается) Люди учатся, график выстраивается.
Тут, конечно, многое зависит от умения самого удаленщика организовать свое рабочее время и пространство (что тоже очень важно). Не все сразу сложилось, но постепенно стало понятно как и что делать.
И да - заранее с работодателем/клиентом нужно обговаривать режим работы и способы связи. Есть ограничения, как и в любом другом режиме. И каждый выбирает то, что для него привлекательнее.