Инвестплатформы обяжут удерживать НДФЛ с доходов инвесторов

24 сентября 2025 в Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов. Предлагается обязать инвестплатформы удерживать НДФЛ с доходов инвесторов по договорам займов.

Авторы инициативы указали, что в последние годы наблюдается высокий спрос среди физлиц и предпринимателей на услуги инвестиционных платформ, предоставляющих возможность заключения финансовых сделок.

«В настоящее время операторы инвестиционных платформ выступают налоговыми агентами только в случаях получения инвесторами доходов по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, что не покрывает все способы инвестирования на платформе», — говорится в пояснительной записке.

Но сегодня инвестплатформы дают частным инвесторам возможность получения доходов также в случаях привлечения заемщиками финансирования по договорам займа. И в таких случаях инвесторы сами рассчитывают НДФЛ и подают отчетность.

В связи с этим депутаты предлагают обязать операторов инвестиционных платформ выступать налоговыми агентами при получении инвесторами доходов в виде процентов по договорам займов, выданных через операторов инвестплатформ.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.