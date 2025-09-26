С доходов по вкладам за 2025 год россияне заплатят почти 570 млрд рублей НДФЛ

Минфин планирует, что в 2026 году вкладчики уплатят налог в размере 567,6 млрд рублей, в 2027 году — 305,4 млрд, а в 2028 — 235 млрд.

В 2025 году вкладчики получат процентный доход, который в 2026 году принесет бюджету 567,6 млрд рублей.

Налог с доходов от депозитов, которые были размещены в 2024 году, составит 304,6 млрд рублей. Эти деньги пополнят казну в 2025 году. Для сравнения, в 2024 году по этой статье доходов в бюджет поступило 110,7 млрд рублей.

Минфин ожидает, что в 2027 году поступления НДФЛ по вкладам составят 305,4 млрд рублей, а в 2028 — 235 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект бюджета 2026-2028 годов.

Впервые налог на процентный доход по депозитам россияне платили в 2024 году. Есть необлагаемая налогом сумма, которая рассчитывается как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ за налоговый период (год).

