❔ Когда бизнесу лучше брать кредитные каникулы: эксперты объяснили

Специалисты по учету разобрали случаи, когда предпринимателям будет выгодно уйти на кредитные каникулы, а когда этот шаг только увеличит нагрузку на малый бизнес.

С 1 октября 2025 года предприниматели малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Но если использовать их в качестве инструмента «стратегического финансирования», возникает риск увеличения долговой нагрузки. Об этом рассказали «Клерку» эксперты бухгалтерии для бизнеса «Моё дело».

Максимально отсрочка платежей может длиться полгода. В этот период предприниматель не обязан вносить платежи по основному долгу, но проценты продолжат начисляться. У самозанятых, микро- и малых предприятий они будут прибавляться к основному долгу, но уплачиваться позже, а средним предприятиям придется платить проценты ежемесячно.

«Кредитные каникулы — это прежде всего антикризисная мера. Ее стоит использовать, чтобы в случае, когда бизнес сталкивается с временными кассовыми разрывами или непредвиденными финансовыми трудностями, сохранить ликвидность и не испортить отношения с банком. В иных случаях можно только усугубить долговую нагрузку», — предупредили эксперты.

Чтобы подать заявление о предоставлении кредитных каникул, можно лично обратиться в банк, отправить заказное письмо с уведомлением о вручении или использовать любой другой способ, прописанный в договоре с банком (например, через интернет-банк или электронную почту). Главное, чтобы у заемщика оставалось подтверждение факта обращения.

Банк обязан рассмотреть заявление о предоставлении кредитных каникул в течение 15 рабочих дней с момента его получения. Если же кредитор не направил ответ в течение 30 календарных дней, отсрочка считается предоставленной автоматически — с даты подачи обращения, если заемщик не указал иную дату начала каникул.

«Если на время отсрочки платежи по основному долгу приостанавливаются, то позже они будут распределены на оставшийся срок договора с банком. К основному долгу к тому моменту прибавятся еще и проценты за время отсрочки. Поэтому предпринимателю стоит рассчитать будущие платежи и оценить, не приведет ли решение взять кредитные каникулы к еще большим кассовым разрывам и непосильной долговой нагрузке», — сказали эксперты «Моё дело».

Поэтому кредитные каникулы подходят при временных кассовых разрывах и краткосрочных проблемах с ликвидностью. Если долг требует более серьезного перераспределения, стоит рассмотреть реструктуризацию или рефинансирование на более выгодных условиях. А если у заемщика будет возможность, кредитные каникулы можно прервать и заплатить долг раньше.