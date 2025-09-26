ФНС: как рассчитать и заплатить налог с дохода от народных облигаций

Покупка облигаций налогом не облагается, а проценты по ним и продажа – облагаются НДФЛ.

23 сентября 2025 года началось размещение народных облигаций Амурской области на 1 млрд рублей. Это первое размещение таких облигаций из четырех запланированных до конца текущего года выпусков регионов Дальневосточного федерального округа и Арктики.

В связи с этим УФНС по Амурской области сообщило, что купонный доход по народным облигациям облагается НДФЛ.

«Купонный доход – это доход, который инвестор получает от держания облигаций в виде периодических выплат (купов). Его можно расценивать как проценты. Такие выплаты фиксированы и определяются в самом выпуске облигаций», — разъяснили налоговики.

Сама покупка облигаций – это не доход и не объект налогообложения.

Облигации можно передать по наследству. При этом наследник, получивший облигации, не обязан рассчитывать и платить НДФЛ, а также представлять налоговую декларацию.

Доходы физлиц в виде сумм купонного дохода (процентов) по облигациям, а также в виде превышения доходов от реализации (погашения) облигаций над величиной расходов при их приобретении, включая суммы накопленного купонного дохода, облагаются НДФЛ по ставкам 13% или 15% — в зависимости от полученного дохода.

В соответствии со ст. 226.1 НК, НДФЛ рассчитывают и удерживают налоговые агенты – российские доверительные управляющие, брокеры, проводящие сделки с облигациями в интересах плательщика, или российский депозитарий, учитывающий права на соответствующие облигации.

При получении купонного дохода, дохода при продаже народных облигаций и если НДФЛ не удержал налоговый агент, нужно подать декларацию по форме № 3-НДФЛ не позднее 30 апреля следующего года, предупреждает налоговая.