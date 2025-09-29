При подаче заявления на патент одновременно с регистрацией ИП дату начала действия патента не ставят

В чате ФНС спросили, нужно ли указывать дату окончания патента, если ИП регистрируется и одновременно подает заявление на патент. Дату начала не указывают, а дата окончания патента планируется 31 декабря 2025.

«В поле "просит выдать патент "с __ по __" указываются даты начала и окончания действия патента. Патент выдается с любого числа месяца на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года. В случае подачи заявления на получение патента одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, дата начала действия патента не указывается», — ответили налоговики.

Форма заявления на получение патента, порядок его заполнения и формат его представления в электронном виде утверждены приказом ФНС от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@.