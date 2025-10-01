Командировка выпала на выходной — как она будет оплачиваться
Если сотрудник в командировке работал в выходной или праздничный день по поручению руководителя, то кроме суточных работодатель обязан:
либо оплатить за работу в выходной — не менее чем в двойном размере;
либо выплатить деньги за день работы в командировке в одинарном размере, но предоставить сотруднику дополнительный выходной.
Что конкретно выбрать из этих двух вариантов — выбирает сотрудник.
«Если в выходной или нерабочий праздничный день вы не трудились (просто находились в командировке), выплачиваются только суточные», — сказано в группе Минтруда ВКонтакте.
Кроме того, за все рабочие дни командировки сохраняется средний заработок, включая время в пути.
