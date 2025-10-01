Командировка выпала на выходной — как она будет оплачиваться

Сотруднику, который по просьбе руководителя работал в командировке по выходным или в праздники, должны или оплатить время в двойном размере, или предоставить дополнительный выходной.

Если сотрудник в командировке работал в выходной или праздничный день по поручению руководителя, то кроме суточных работодатель обязан:

либо оплатить за работу в выходной — не менее чем в двойном размере;

либо выплатить деньги за день работы в командировке в одинарном размере, но предоставить сотруднику дополнительный выходной.

Что конкретно выбрать из этих двух вариантов — выбирает сотрудник.

«Если в выходной или нерабочий праздничный день вы не трудились (просто находились в командировке), выплачиваются только суточные», — сказано в группе Минтруда ВКонтакте.

Кроме того, за все рабочие дни командировки сохраняется средний заработок, включая время в пути.

