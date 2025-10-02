👎 Почти половина бухгалтеров считает, что УСН перестанет быть привлекательным в 2026 году
С 1 января 2026 года Минфин серьезно намерен снизить для бизнеса на УСН пороговый доход для освобождения от уплаты НДС — с 60 до 10 млн рублей.
Такие перемены приведут к тому, что УСН окончательно потеряет свою привлекательность для бизнеса. Так считает 48% бухгалтеров. 25% пока не понимают, что будет с упрощенкой в 2026 году, а 27% уверены, что УСН останется на плаву. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проходил в нашем Телеграм-канале «БУХмолния».
Недавно мы писали, как глава Минфина Антон Силуанов объяснил такое решение по УСН.
