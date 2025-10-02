Для туроператоров могут продлить льготу по НДС до 2030 года
Правительство предлагает до 2030 года сохранить льготы по НДС, которыми пользуются туроператоры.
С июля 2023 года услуги операторов внутреннего или выездного туризма оказывают без уплаты НДС. Действие льготы закончится 30 июня 2027 года, но срок планируют продлить до 2030 года. Минэкономразвития поддерживает предложение кабмина. Об этом пишут «Ведомости».
Особые условия позволяют туристическим компаниям сокращать свою налоговую нагрузку и создавать условия для снижения цен на отдых россиян.
По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), льготы по НДС должны сделать путешествия по России дешевле на 8-10%.
