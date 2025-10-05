🍻 Роспотребнадзор усилит контроль за оборотом икры и безалкогольного пива

В рамках применения разрешительного режима в 2025 году введена обязательная проверка легальности оборота маркированных товаров на кассах магазинов для трех новых категорий.

Обязательная проверка легальности оборота на кассах магазинов введена для:

морепродуктов — икры осетровых и лососевых;

безалкогольного пива;

отдельных видов технических средств реабилитации — костыли, ортезы, ортопедические матрасы, подушки и другие изделия.

Разрешительный режим включает два типа проверки товаров на кассе:

Тип проверки Как работает Онлайн-проверка Основная процедура, при которой касса в режиме реального времени обращается к системе «Честный ЗНАК» и проверяет по коду маркировки легальность товара. Она уже охватывает 21 категорию товаров. Офлайн-проверка Резервный механизм, который автоматически активируется при отсутствии интернета. Проверка идет через локальную базу данных, содержащую информацию об опасной продукции, запрещенной к продаже.

Роспотребнадзор напомнил, что с 1 марта 2025 года офлайн-проверка стала обязательной для пива, антисептиков, БАДов, одежды, обуви, шин, фотоаппаратов, духов, молочной продукции, упакованной воды, табачных и медицинских изделий, а также кресел-колясок. С 1 июня к этому списку добавились безалкогольные напитки, с 1 сентября — ветеринарные препараты, а с 1 октября — технические средства реабилитации.

Таким образом инструмент блокировки небезопасной продукции при отсутствии интернета на кассах уже охватит 18 категорий товаров.

Контролирует соблюдение разрешительного режима Роспотребнадзор. Такие проверки проводятся как на основании индикаторов риска, так и по жалобам потребителей.

За нарушение требований, в том числе продажу товара без предварительной проверки его легальности в системе маркировки, продавец несет административную ответственность.

Ведомство сообщает, что с 2024 года свыше 2,5 млрд различных товаров с нарушениями благодаря маркировке не попали к покупателю: кассы магазинов заблокировали такие продажи. Количество нарушений разрешительного режима за последний год сократилось в два раза, несмотря на расширение товарной номенклатуры, попадающей под проверку на кассах.

Ранее мы сообщали, что Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку круп, меда и изделий из муки с 1 марта 2026 года.