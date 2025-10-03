К 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%
На портале проектов нормативных правовых актов Минфин опубликовал законопроект с поправками в НК.
Согласно документу, изменятся параметры уплаты НДС при ввозе товаров, которые купили физлица через электронные торговые площадки. Сумму налога будут определять как процентную долю налоговой базы, соответствующей ставке в размере:
5% — в 2027 году;
10% — в 2028 году;
15% — в 2029 году;
20% — с 2030 года.
«Уплата налога иностранными продавцами и иностранными торговыми площадками производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом», — сказано в законопроекте.
Налоговыми агентами станут российские и зарубежные маркетплейсы, которые продают товары для покупателей в России. Если стоимость товаров превышает беспошлинный порог, НДС должен платить сам покупатель. Налог нужно уплатить до регистрации декларации.
Все декларации нужно подавать в электронной форме, а информацию о заказах ФНС получит от таможенных органов.
