К 2030 году НДС за онлайн-покупки из-за границы вырастет до 20%

Российские и иностранные маркетплейсы будут платить НДС при ввозе товаров, которые заказали жители РФ через электронные площадки.

На портале проектов нормативных правовых актов Минфин опубликовал законопроект с поправками в НК.

Согласно документу, изменятся параметры уплаты НДС при ввозе товаров, которые купили физлица через электронные торговые площадки. Сумму налога будут определять как процентную долю налоговой базы, соответствующей ставке в размере:

  • 5% — в 2027 году;

  • 10% — в 2028 году;

  • 15% — в 2029 году;

  • 20% — с 2030 года.

«Уплата налога иностранными продавцами и иностранными торговыми площадками производится не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом», — сказано в законопроекте.

Налоговыми агентами станут российские и зарубежные маркетплейсы, которые продают товары для покупателей в России. Если стоимость товаров превышает беспошлинный порог, НДС должен платить сам покупатель. Налог нужно уплатить до регистрации декларации.

Все декларации нужно подавать в электронной форме, а информацию о заказах ФНС получит от таможенных органов.

