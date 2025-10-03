Ситибанк с 1 ноября 2025 перестанет платить проценты по вкладам. Банк просит срочно забрать деньги

Банк отказался платить вкладчикам доход, более того, организация просит перевести свои сбережения в другие банки по реквизитам.

С 1 ноября 2025 года Ситибанк прекратит начислять процентный доход по вкладам.

«Просим вас как можно скорее перевести остатки средств в другой банк по реквизитам», — сказано на сайте банка.

Чтобы перевести деньги, нужно позвонить в службу поддержки и назвать реквизиты для перевода средств в другую кредитную организацию.

С 2022 года Ситибанк объявил о том, что сокращает бизнес в России. С марта 2024 организация ограничила выпуск и обслуживание кредитных карт, а с сентября 2024 ограничения распространились на дебетовые карты.