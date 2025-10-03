❗ За директора надо будет платить взносы как минимум с МРОТ

С 2026 года вводят новое условие по начислению страховых взносов на зарплату директора.

Если выплаты директору коммерческой фирмы за какой-то месяц меньше МРОТ, то за этот месяц взносы начисляются с МРОТ.

Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК РФ.

Если полномочия директора (ЕИО) осуществляются неполный месяц, то выплату для взносов из МРОТ считают в пропорции к дням.

При этом поправки не предусматривают такой же пропорциональный расчет, если директор работает неполный день. То есть даже при неполной ставке начислять взносы надо будет с МРОТ.

Речь идет о выплатах по трудовым договорам и договорам ГПХ.

Что касается отпуска без сохранения зарплаты, то пока неясно, как быть в таком случае. В это время директор не работает, но полномочия единоличного исполнительного органа фирмы он все равно исполняет.