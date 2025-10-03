Минфин предложил ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, приобретаемые россиянами через зарубежные маркетплейсы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, с 2027 г. налог составит 5%, с 2028 г. - 10%, с 2029 г. - 15%. С 2030 г. ставка достигнет стандартных 20%.

Норма будет распространяться на товары иностранного производства, стоимость которых не превышает лимитов беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС. Уплата налога иностранными продавцами и торговыми площадками должна будет производиться ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

2 октября члены экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в IT-сфере заявили о необходимости пересмотреть правила работы крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon. По их мнению, практики платформ содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей и признаки навязывания невыгодных условий.