Рекорд 2025: Чукотка распродала выпуск народных облигаций за 10 часов

Сбор заявок начался во вторник, в 00:00 по Москве и в 09:00 по Анадырю. Покупателями облигаций стали свыше 520 клиентов.

Средний чек заявки — 250 000 рублей, а максимальный размер одной заявки — 5,5 млн. Все заявки были исполнены в тот же день, сообщают Финуслуги (пресс-релиз у «Клерка»).

В топ-5 регионов, чьи жители купили облигации, вошла Чукотка, которая выступила эмитентом выпуска: доля заявок местных жителей 2,5%. Наибольший объем, около 40% заявок, поступил от жителей Москвы и Московской области. Еще 5% заявок от инвесторов из Санкт-Петербурга, 3% пришлись на Свердловскую область.

Объем выпуска — 140 млн рублей. Срок обращения облигаций составит один год. Соответственно, дата погашения облигаций запланирована на 30 сентября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 000 рублей. Купонный доход будет на уровне 17,5% на протяжении всего периода, выплаты купона предусмотрены ежеквартально.

Продавать облигации инвесторы смогут с 1 апреля 2026-го, исполнение заявки на продажу с момента подачи составит 5-6 рабочих дней.

Размещение народных облигаций Чукотки стало вторым из четырех запланированных до конца 2025 года среди субъектов РФ Дальневосточного федерального округа и Арктики.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку муниципалитетов для реализации проектов инициативного бюджетирования, в том числе на проекты мастер-планов в части благоустройства дворов.

«Предыдущий рекорд был у Калининградской области, бумаги которой были распроданы за 12 часов. Это говорит о том, что граждане видят потенциал в таком инструменте, который не просто дает высокую доходность при низком уровне риска, но и помогает развивать регионы нашей страны», — прокомментировал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин.

Народные облигации позволяют получить гарантированный процентный доход с возможностью гибкого управления своим капиталом, не теряя проценты при снятии, отметила первый замгубернатора, начальник Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа Алеся Калинова.

Особенность народных облигаций в том, что их могут купить только физлица — они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка. И не требуется брокерский счет: все сделки проходят напрямую между физлицом и эмитентом.

Ранее мы приводили разъяснения ФНС, как рассчитать и заплатить налог с дохода от народных облигаций.