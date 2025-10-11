💰 Какие компании ищут гендиректоров и топ-5 их зарплат

С начала 2025 года в России искали почти 6 тысяч топ-менеджеров, исполнительных директоров (СЕО).

С января по сентябрь 2025 в России компании в поиске генеральных директоров открыли почти 6 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий снизилось на 6%.

Чаще всего гендиректоров искали компании, оказывающие услуги бизнесу (11% вакансий), из строительной отрасли (7%), ИТ (6%), финансового сектора и розничной торговли (по 5%). Это данные исследования hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

Основной спрос на СЕО в Москве – каждая третья вакансия (32%) в стране. На втором месте Санкт-Петербург — 490 предложений или 8% от общего спроса. В пятерку регионов также вошли Краснодарский край (4%), Свердловская область (4%), Московская область (3%).

Причем в 15% вакансий рассматривают кандидатов и в других городах, предлагая или ожидая готовность к переезду или релокацию.

В вакансиях для СЕО, как минимум, ожидают от кандидатов базовых навыков: умения управлять командой, мыслить стратегически, брать ответственность, контролировать бизнес-процессы, а также гибкость и организаторские навыки.

При этом для 45% россиян важна публичность CEO. Как правило, компании, во главе которых известный лидер, вызывают у соискателей больше доверия.

Медиана зарплатных предложений для гендиректоров за 8,5 месяцев составила 163,8 тыс. рублей. За год она снизилась на 7%.

Среди регионов самые высокие зарплаты СЕО готовы предложить в Москве – 260 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 209,7 тыс., Чувашии – 200 тыс., Сахалинской области – 197,5 тыс., Нижегородской области – 182,5 тыс. рублей.

При этом в самих вакансиях зарплатные предложения могут превышать и 1 млн рублей. Топ-5 самых дорогих вакансий для СЕО: