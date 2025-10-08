💳 НСПК: у Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности

Банки сделали бессрочными карты с иностранными платежными системами и продолжают их принимать в 2025 году, но ЦБ считает, что сейчас в них нет необходимости, поэтому срок действия такого «пластика» ограничат.

С 1 января 2025 года истек срок действия сертификатов безопасности в чипах карт Visa и Mastercard. Это значит, что пользоваться такими пластиковыми картами небезопасно.

Участники рынка думают, что делать с такими картами. Их срок действия прошел, но из-за ухода иностранных систем с российского рынка, банки сделали эти карты бессрочными. Банкоматы и терминалы перенастроили таким образом, чтобы их принимать.

«Обсуждение было, мы сейчас ожидаем в том числе предложение банков о том, какими эти сроки (вывода из оборота карт) могли бы быть», — сказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Банковские карты иностранных платежных систем содержат специальные сертификаты безопасности с ограниченным сроком действия — три года, пять лет. Раньше системы продлевали документы, чтобы карты могли работать.

Центробанк считает, что сейчас нет острой необходимости в картах с иностранным платежными системами. Поэтому их срок действия собираются ограничить.