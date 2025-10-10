На имущество многодетных семей нельзя будет направить взыскание

Взыскание не смогут обращать на единственное авто и земельные участки, полученные многодетными семьями как мера социальной поддержки.

Кабмин внес в Госдуму законопроект о запрете обращения взыскания на земельный участок и единственный автомобиль многодетных семей.

Сейчас в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, не входят земельные участки и ТС, предоставленные многодетным семьям в рамках соцподдержки. Это предлагается исправить.

Предполагается, что взыскание не смогут обращать на земельные участки, если они предоставлены многодетным семьям как мера социальной поддержки. Также в перечень имущества, защищенного от взысканий, добавят автомобили, если это единственное транспортное средство многодетной семьи.

Изменения внесут в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.