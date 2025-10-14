Зарплата удаленного сотрудника не может быть меньше МРОТ в его регионе, если выполняются условия
ИП на патенте ведет деятельность в Санкт-Петербурге и принимает на полную ставку администратора сотрудника, который живет в Москве. Какой МРОТ нужно брать для этого работника – Санкт-Петербурга или Москвы?
Зарплата дистанционного работника не может быть меньше МРОТ, установленного в регионе его жительства, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». Но есть условия:
сотрудник полностью отработал норму рабочего времени, выполнил нормы труда;
в трудовом договоре местом работы определено место проживания работника.
Если в регионе проживания работника МРОТ не установлен – его зарплата должна быть не меньше федерального МРОТ.
Для сотрудника в данном случае за основу нужно брать МРОТ Москвы.
