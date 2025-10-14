Зарплата удаленного сотрудника не может быть меньше МРОТ в его регионе, если выполняются условия

Если в трудовом договоре указано место проживания работника – зарплата должна быть не меньше минимума по этому субъекту РФ. А если нет – не меньше федерального МРОТ.

ИП на патенте ведет деятельность в Санкт-Петербурге и принимает на полную ставку администратора сотрудника, который живет в Москве. Какой МРОТ нужно брать для этого работника – Санкт-Петербурга или Москвы?

Зарплата дистанционного работника не может быть меньше МРОТ, установленного в регионе его жительства, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации». Но есть условия:

сотрудник полностью отработал норму рабочего времени , выполнил нормы труда;

в трудовом договоре местом работы определено место проживания работника.

Если в регионе проживания работника МРОТ не установлен – его зарплата должна быть не меньше федерального МРОТ.

Для сотрудника в данном случае за основу нужно брать МРОТ Москвы.

Как сверить зарплату с МРОТ, если сотрудник работает неполный день, разобрали здесь.