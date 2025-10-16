Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета. В основном это НДС

По мнению аудиторов Счетной палаты, бюджет в следующие три года может дополнительно получить около 1,5 трлн рублей.

В 2026 году может добавиться 428 млрд, в 2027 – 514 млрд, а в 2028 – 584 млрд.

Главным источником резервов будет НДС, узнали «Известия». В расчетах Минфина не учитывали отмену льгот по налогу, в частности, по операциям эквайринга и процессинга, а также по сделкам с передачей прав на базы данных.

Еще 52 млрд рублей могут поступить от акциза на жидкую сталь, 35 млрд принесут таможенные сборы, а от приватизации нефинансовых активов ожидается еще 452 млн.

Но есть и риски недопоступлений — 272 млрд рублей. 74 млрд из них – возможные потери по налогу на прибыль. Также возможны недополучения по вывозной пошлине на газ и таможенным платежам физлиц.

«1,5 трлн за три года или в среднем 500 млрд в год — это не так много в масштабах общего размера бюджета. Например, по отношению к среднегодовому размеру доходов это всего 1,2%», — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

При этом сумма расходов бюджета в 2026 году на культуру и кинематографию (306 млрд), СМИ (146 млрд), физкультуру и спорт (75 млрд рублей), добавила эксперт.