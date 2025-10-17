Полностью доверяют работодателям 32% россиян

32% россиян полностью доверяют своим работодателям. Такие данные в ходе опроса получили «HR Lab.— лаборатория HR инноваций» и платформа «Академия здоровья».

Причинами недоверия к работодателю назвали:

41% — задержка или неполная выплата зарплаты;

36% — нет прозрачных правил начисления премий и бонусов;

29% — страх внезапного увольнения без объяснения причин;

27% — игнорирование мнения сотрудников при принятии решений;

24% — рост нагрузки при сохранении прежней зарплаты;

21% — нарушение условий трудового договора;

17% — формальный подход к охране труда и безопасности;

15% — давление и неэтичное поведение руководства.

Больше всего опрошенные боятся лишиться основного дохода (46%). У 33% опасения вызывают сокращение соцпакета и отмена льгот. 28% опасаются давления со стороны руководства и угрозы увольнения, 25% — закрытия компании.

54% работников заявили, что хотя бы раз сталкивались с недобросовестными действиями со стороны работодателя: 28% — с задержками зарплаты, 15% — с изменениями условий договора при выходе на работу.

Уровень доверия к работодателю заметно различается в зависимости от возраста. Так, среди опрошенных до 30 лет доверяют работодателям 25%, а среди тех, кто старше 45 лет – 39%.