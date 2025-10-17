❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется

Налогоплательщики, применяющие в 2025 году патентную систему налогообложения, постоянно спрашивают налоговую службу про грядущие изменения в применении спецрежима ПСН с 2026 года.

В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется. В соответствии с проектом Федерального закона № 1026190-8:

снижается предельное значение суммы доходов по ПСН — до 10 млн руб.;

исключаются из перечня видов деятельности, в отношении которых можно применять ПСН, торговая деятельность в стационарных торговых объектах и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

