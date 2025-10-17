ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
ПСН

❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется

Налогоплательщики, применяющие в 2025 году патентную систему налогообложения, постоянно спрашивают налоговую службу про грядущие изменения в применении спецрежима ПСН с 2026 года.

В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется. В соответствии с проектом Федерального закона № 1026190-8:

  • снижается предельное значение суммы доходов по ПСН — до 10 млн руб.;

  • исключаются из перечня видов деятельности, в отношении которых можно применять ПСН, торговая деятельность в стационарных торговых объектах и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Ранее мы приводили разъяснения ФНС, для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу.

Что меняется в патентной системе налогообложения с 2026 года, читайте тут.

❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.

На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.

Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы