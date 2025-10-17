❗ ФНС: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется
В своем Телеграм-чате ФНС заверила, что с 01.01.2026 ПСН не отменяется. В соответствии с проектом Федерального закона № 1026190-8:
снижается предельное значение суммы доходов по ПСН — до 10 млн руб.;
исключаются из перечня видов деятельности, в отношении которых можно применять ПСН, торговая деятельность в стационарных торговых объектах и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Ранее мы приводили разъяснения ФНС, для каких видов деятельности на патенте нужно регистрировать кассу.
Что меняется в патентной системе налогообложения с 2026 года, читайте тут.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию