Подтвердить статус и право на льготы пенсионера или инвалида можно будет с помощью QR-кода

Пенсионеры смогут получить цифровое удостоверение уже в ближайшее время. А люди с инвалидностью – в 2026 году.

Минтруд разработал новые правила подтверждения льготной категории. Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут это сделать через QR-код.

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Как воспользоваться новым порядком:

дать согласие на получение сведений и подтверждение статуса в личном кабинете на Госуслугах;

придет специальный QR-код.

«Вы сможете больше не носить с собой бумажное пенсионное свидетельство или справку об инвалидности. Например, с помощью QR-кода можно будет купить льготные билеты в музей, на выставку и получить другие социальные услуги», — пишет Минтруд.

В ближайшее время возможность получить QR-код появится у пенсионеров.

А с 1 марта 2026 года будут доступны сведения об инвалидности в цифровом виде.

Но также можно оформить в СФР бумажное свидетельство пенсионера, а в учреждениях МСЭ – справку об инвалидности, уточнило ведомство.