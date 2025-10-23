Подтвердить статус и право на льготы пенсионера или инвалида можно будет с помощью QR-кода
Минтруд разработал новые правила подтверждения льготной категории. Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут это сделать через QR-код.
Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.
Как воспользоваться новым порядком:
дать согласие на получение сведений и подтверждение статуса в личном кабинете на Госуслугах;
придет специальный QR-код.
«Вы сможете больше не носить с собой бумажное пенсионное свидетельство или справку об инвалидности. Например, с помощью QR-кода можно будет купить льготные билеты в музей, на выставку и получить другие социальные услуги», — пишет Минтруд.
В ближайшее время возможность получить QR-код появится у пенсионеров.
А с 1 марта 2026 года будут доступны сведения об инвалидности в цифровом виде.
Но также можно оформить в СФР бумажное свидетельство пенсионера, а в учреждениях МСЭ – справку об инвалидности, уточнило ведомство.
Начать дискуссию