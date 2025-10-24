Для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции введут электронные документы
Минфин подготовил проект постановления Правительства об утверждении электронных документов для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции вместо ТТН, говорится на сайте ведомства.
Для подтверждения легальности пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции предлагается установить универсальные передаточные документы. Их будут представлять в системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Для подтверждения легальности остальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в ЕГАИС.
Для проверки сведений на соответствие информации, учтенной в ЕГАИС, электронные документы можно будет представлять в некорректируемом текстовом формате или в виде QR-кода через мобильное приложение «Госуслуги Авто».
Регламент начнет действовать с 1 марта 2026 года, а электронные документы войдут в оборот с 1 сентября 2026.
