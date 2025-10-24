Мотивировать сотрудников можно через акции и долевое участие в бизнесе работодателя
В Москве состоялось заседание Комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров на тему «Проблематика структурирования программ мотивации».
Сопредседатель комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров Марина Амелина рассказала, что конкурентная борьба за таланты остается ключевым вызовом для рынка. Привлечь управленцев мечты сложно без правильных программ мотивации.
«Уже сейчас среди российских IT-компании существует большой спрос на инструменты привлечения талантливых специалистов и управленцев посредством программ мотивации, связанных с предоставлением акций и долей в капитале», — сказала Амелина.
Также повысить мотивацию и лояльность сотрудников можно с помощью программ ESOP (Employee Stock Ownership Plan), которые представляют собой американскую модель участия сотрудников в капитале компании через предоставление им прав на акции или доли.
«Одним из барьеров является неготовность собственников впускать работников в капитал компании ввиду рисков для бизнеса, связанных со входом миноритариев в состав акционеров. По этой причине одним из самых распространенных вариантов структурирования мотивационных программ в России являются фантомные опционы», — объяснил сопредседатель комитета по правовому обеспечению бизнеса Ассоциации менеджеров Леонид Эрвиц.
В долгосрочной программе мотивации сотрудников можно использовать ЗПИФы. Так специалисты становятся заинтересованными в росте стоимости компании, получении дивидендов. При этом управляющая компания ЗПИФ обеспечивает регулярную независимую оценку стоимости компании и соблюдение договоренностей.
В ходе дискуссии эксперты подчеркнули, что расходы на программы долгосрочной мотивации, как и любой фонд оплаты труда, уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Этот аспект создает дополнительную финансовую выгоду для компаний, сочетая эффективное удержание кадров с оптимизацией налоговых обязательств.
куда ж мы без загнивающего запада. импортозамещение, говорите?))))многое прогрессивное слизывается оттуда. интересно, почему, зачем? наверно потому, что у нас нет такого и оно оказывается нужно? а может, закрыться, как предлагают некоторые крикуны , и не надо нам "ихних" ПО, авто, технологий и прочая. или может, иногда надо перестать лицемерить некоторым крикунам и расширить свой кругозор. фантомные опционы - даже по русски не назвать иначе))
А мне, ЗПИФ, тут сталоченьинтересен! Как "замотивировать" управленцев (ген. диров и манагеров "высшего звена") на выкуп долей в организации? Тут в статье к сожалению не написано. ЗПИФ создаётся,как я понял по аналогу ESOP? Пусть меня поправят
субсидиарочку? спасибо)