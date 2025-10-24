Мотивировать сотрудников можно через акции и долевое участие в бизнесе работодателя

Чтобы ключевые специалисты были максимально заинтересованы в росте и развитии компании, работодатели могут предложить им стать держателями акций, паев или долей.

В Москве состоялось заседание Комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров на тему «Проблематика структурирования программ мотивации».

Сопредседатель комитета по финансам и рынкам капитала Ассоциации менеджеров Марина Амелина рассказала, что конкурентная борьба за таланты остается ключевым вызовом для рынка. Привлечь управленцев мечты сложно без правильных программ мотивации.

«Уже сейчас среди российских IT-компании существует большой спрос на инструменты привлечения талантливых специалистов и управленцев посредством программ мотивации, связанных с предоставлением акций и долей в капитале», — сказала Амелина.

Также повысить мотивацию и лояльность сотрудников можно с помощью программ ESOP (Employee Stock Ownership Plan), которые представляют собой американскую модель участия сотрудников в капитале компании через предоставление им прав на акции или доли.

«Одним из барьеров является неготовность собственников впускать работников в капитал компании ввиду рисков для бизнеса, связанных со входом миноритариев в состав акционеров. По этой причине одним из самых распространенных вариантов структурирования мотивационных программ в России являются фантомные опционы», — объяснил сопредседатель комитета по правовому обеспечению бизнеса Ассоциации менеджеров Леонид Эрвиц.

В долгосрочной программе мотивации сотрудников можно использовать ЗПИФы. Так специалисты становятся заинтересованными в росте стоимости компании, получении дивидендов. При этом управляющая компания ЗПИФ обеспечивает регулярную независимую оценку стоимости компании и соблюдение договоренностей.

В ходе дискуссии эксперты подчеркнули, что расходы на программы долгосрочной мотивации, как и любой фонд оплаты труда, уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Этот аспект создает дополнительную финансовую выгоду для компаний, сочетая эффективное удержание кадров с оптимизацией налоговых обязательств.