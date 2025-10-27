Для женщин с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму внесут пакет законопроектов о совершенствовании трудовых гарантий для женщин и семей с детьми.

В частности, предлагается расширить запрет об установлении испытания для женщин с малолетними детьми. Сейчас запрет действует в отношении материей с детьми в возрасте до полутора лет. Гарантию предлагается распространить на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Также хотят дать право родителям детей до 16 лет переходить на неполное рабочее время. Сейчас работодатель обязан дать такую возможность родителям детей до 14 лет. Норма будет распространяться на одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 16 лет.

Кроме того, до 16 лет могут повысить возраст ребенка, одинокого родителя которого будут привлекать к сверхурочной работе только с его письменного согласия.