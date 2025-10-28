💰 Зарплаты водителей за два года выросли на 68%. Предлагают даже 900 тыс. рублей в месяц

Водители входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России. В 2025 году было открыто более 312,2 тыс. соответствующих вакансий, сообщает hh.ru, пресс-релиз есть у «Клерка».

Больше всего водители требуются в Московской области: 25,8 тыс. предложений или 8% от общего спроса.

Также в топ-5 регионов вошли:

Москва – 25 тыс. вакансий или 8%;

Санкт-Петербург – 12 тыс. или 4%;

Краснодарский край – 11,3 тыс. или 3%;

Свердловская область – 10,5 тыс. или 3%.

В 26% случаев водители нужны в компаниях из отрасли перевозок, по 8% — в строительной или добывающей отраслях, 6% — в розничной торговле.

Просто водительских умений бывает уже недостаточно. Современный транспорт оснащен системами навигации, телематики, автопилотирования и управления грузопотоком, что требует новых компетенций от водителей.

Также ряд компаний пользуется программами для учета грузоперевозок, отслеживания движения товаров и отчетности. Поэтому в вакансиях встречаются требования по навыкам работы со складским документооборотом, базами данных, 1С или другими системами. А в вакансиях для водителей-инкассаторов некоторые работодатели указали готовность активно использовать ИИ в работе и готовы этому обучить.

За 9 месяцев 2025 года медиана предлагаемой зарплаты водителя составила 139,1 тыс. рублей. За год рост 12%, а за два года – 68%.

Самую большую зарплату предлагают водителю с личным грузовым автомобилем 20 т в Москве – от 800 до 900 тыс. руб. в месяц. Основное требование – технически исправная машина.

