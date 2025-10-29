ЦБ: валютный контроль распространяется только на агентское вознаграждение

В письме от 01.10.2025 № 43-8-3/22440 ЦБ ответил на вопросы о постановке на учет агентского договора между резидентом и агентом-нерезидентом и об отражении операций с наличными.

Если резидент заключает договор с иностранным партнером, и общий объем сделки превышает 3 млн рублей, но вознаграждение меньше этой суммы — регистрировать договор не нужно. Так как валютный контроль распространяется только на агентское вознаграждение. Это указано в инструкции Центробанка от 16.08.2017 № 181-И.

Банк России уточнил, как отразить получение экспортной выручки, если российский экспортер работает через агента-резидента, который получает наличные от нерезидента за рубежом.

Наличные в иностранной валюте должны использоваться для нужд агентского представительства за границей, а экспортер получит рублевый эквивалент на счет.

Для учета операции в банке понадобятся документы:

справка о подтверждающих документах;

копия агентского договора;

выписка по зачислению денег от агента;

акт о получении наличных от нерезидента.

