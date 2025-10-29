Банки смогут быстрее увольнять сотрудников за грубые нарушения в обслуживании клиентов

Чтобы работники банка ответственно подходили к работе и не были завербованы преступными группировками, у кредитных организаций появится законный механизм быстрого расторжения трудовых договоров.

28 октября 2025 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит банкам быстрее увольнять недобросовестных сотрудников.

Увольнение грозит не только тем, кто допустил серьезные нарушения при работе с клиентскими деньгами, но даже сотрудникам, которые допустили единичные, но грубые нарушения. Например, при ведении счетов, оформлении вкладов и кредитов.

«Банк также сможет отстранять подозреваемого сотрудника от работы на период проведения проверки с сохранением за ним зарплаты, что обеспечит соблюдение его прав», — сказано в телеграм-канале председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Подобные меры позволят пресечь попытки вербовки работников банков преступными сообществами. Также у банков будет инструмент для быстрого расторжения трудовых договоров с недобросовестными сотрудниками.

Сейчас у кредитных организаций есть технические возможности выявить нарушителей, но правовые механизмы для скорого увольнения отсутствуют. Именно их и хотят установить депутаты.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.