Отправлять в командировки можно не всех, а кого-то в особом порядке
Работодатель не может отправить в командировку таких работников:
беременных женщин;
несовершеннолетних работников. Но несовершеннолетних творческих работников и спортсменов отправляют в командировки в порядке, установленном коллективным договором, соглашением, другим ЛНА;
учеников, если командировка не связана с ученичеством.
Кроме того, некоторые категории работников можно отправить в командировку при соблюдении определенного порядка:
женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;
одинокую мать или отца детей до 14 лет;
работника – опекуна ребенка (детей) до 14 лет;
работника, имеющего ребенка-инвалида;
работника, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;
инвалидов;
родителя ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;
родителя ребенка до 14 лет, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу;
многодетных работников с детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.
Для них действует порядок, который включает:
письменное согласие работника;
направление в командировку не запрещено медзаключением;
работник в письменном виде ознакомлен со своим правом отказаться от направления в командировку.
«Если не соблюдать этот порядок, направление в командировку могут признать незаконным», — предупредил Роструд.
Такие работники могут отказаться от командировки, и это не будет нарушением трудовой дисциплины. Работодатель не вправе применять за это к работнику меры дисциплинарного взыскания.
