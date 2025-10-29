Отправлять в командировки можно не всех, а кого-то в особом порядке

Работодатель не может отправить в командировку таких работников:

беременных женщин;

несовершеннолетних работников. Но несовершеннолетних творческих работников и спортсменов отправляют в командировки в порядке, установленном коллективным договором, соглашением, другим ЛНА;

учеников, если командировка не связана с ученичеством.

Кроме того, некоторые категории работников можно отправить в командировку при соблюдении определенного порядка:

женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет;

одинокую мать или отца детей до 14 лет;

работника – опекуна ребенка (детей) до 14 лет;

работника, имеющего ребенка-инвалида;

работника, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медзаключением;

инвалидов;

родителя ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

родителя ребенка до 14 лет, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу;

многодетных работников с детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.

Для них действует порядок, который включает:

письменное согласие работника;

направление в командировку не запрещено медзаключением;

работник в письменном виде ознакомлен со своим правом отказаться от направления в командировку.

«Если не соблюдать этот порядок, направление в командировку могут признать незаконным», — предупредил Роструд.

Такие работники могут отказаться от командировки, и это не будет нарушением трудовой дисциплины. Работодатель не вправе применять за это к работнику меры дисциплинарного взыскания.