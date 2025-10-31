Экономист: россиян, которые не платят налоги, станет на 25% меньше

Чтобы россияне перестали работать в теневой сфере, нужна хорошая система учета и контроля, а также мотивация легализовать доход, считает эксперт.

Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович рассказала, что число россиян, которые не платят налоги, станет меньше на 25%. Это произойдет благодаря введению планки по доходам, которые должен получать человек без причин для отсутствия занятости.

Сейчас для россиян, у которых нет объективных причин не работать, установлен минимальный уровень трудового дохода — четыре МРОТ в год.

«Для выхода из тени нужна стабильная, прозрачная и предсказуемая система учета и контроля. Действительно, введение мер в виде "кнута" для стимулирования легализации доходов может быть эффективным», — сказала Екатерина Федюкович.

В октябре 2025 года по оценкам Минтруда в теневом секторе экономике работало около 5 млн россиян. Чаще всего это жители Ингушетии, Дагестана, Тывы и Калмыкии. Кроме того, выросло число тех, кто отказывается работать и живет на детское пособие.

Сейчас в Минэкономразвития разрабатывают дополнительные меры по обелению экономики.