Минцифры предлагает оплатить налоги на Госуслугах

Оплатить налоги на Госуслугах могут даже те, кто не получает электронные налоговые уведомления.

До 1 декабря 2025 года физлица должны уплатить следующие налоги:

на недвижимость;

земельный;

транспортный;

НДФЛ.

Минцифры предлагает пользователям сделать платеж с помощью портала Госуслуги. В 2025 году на Госуслугах налоги оплатили уже почти 3 млн раз. Об этом сказано на сайте министерства.

Те, кто разрешил получение электронных налоговых уведомлений, могут зайти на Госуслугах в раздел «Платежи», выбрать банковскую карту и нажать «Оплатить».

Если подписки на электронные уведомления нет, ее можно подключить, чтобы с 2026 года быстро получать документы и оплачивать налоги в один клик. Для этого нужно заполнить форму по ссылке.

На Госуслугах также можно оплатить налог, если получили бумажные уведомления. Для этого нужно перейти по QR-коду на квитанции, выбрать в приложении «Госкан». Также доступна оплата по уникальному идентификатору начислений (УИН). В разделе «Платежи» нужно открыть «Оплатить по квитанции», ввести УИН и произвести оплату.