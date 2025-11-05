Родителей в декрете предлагают освободить от штрафов, пеней и неустоек по кредитам

Банки не будут начислять штрафы и пени, если заемщик оформил отпуск по уходу за ребенком.

Депутаты от ЛДПР предлагают освободить россиян в отпуске по уходу за ребенком от начисления штрафов и пеней по потребительским кредитам. Такой законопроект внесут в Госдуму.

«ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, запрещающий начислять таким женщинам — или мужчинам, если они взяли отпуск по уходу за ребенком, — штрафы, пени и неустойки на весь период указанного отпуска. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить семьям максимальную социальную защиту в различных жизненных ситуациях», — заявил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Изменения предлагается внести в закон о потребительском кредите. Кредиторы не смогут начислять неустойки, штрафы и пени за неисполнение обязательств по кредитному договору, когда заемщик находится в отпуске по уходу за ребенком.

Порядок освобождения заемщиков от уплаты штрафов и подтверждения их статуса установит кабмин.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.