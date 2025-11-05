Какие профессии стали самыми востребованными осенью 2025 года + зарплаты на них

Работодатели хотят нанять больше 63 тысяч поваров, пекарей и кондитеров. При этом самые высокие зарплаты осенью 2025 года у сварщиков, руководителей группы разработки и дата-сайентистов.

В третьем квартале 2025 года работодатели чаще всего искали поваров, пекарей и кондитеров. Компании хотели предложить работу свыше 63,5 тыс. специалистам.

Для востребованных сотрудников медианная зарплата увеличилась на 8,5 тыс. рублей с начала 2025 года. Сейчас им предлагают в среднем 72,6 тыс. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

На втором месте по количеству новых рабочих мест — администраторы. Для них появилось почти 49 тыс. вакансий с зарплатой свыше 58 тыс. рублей. С начала года размер предлагаемого оклада вырос на 3,4 тыс.

Трете место у официантов, барменов и бариста. Работодатели ищут 35,2 тыс. сотрудников, которым готовы платить больше 67,7 тыс. рублей (+ 2,5 тыс. с начала 2025 года).

В рейтинг востребованных профессий осени 2025 года также попали автослесари, где новых вакансий больше 21 тыс. со средним доходов свыше 121 тыс. рублей. С начала года предложение по зарплате выросло на 11,4 тыс.

Спросом пользуются также начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда и эксплуатации, специалисты по подбору персонала.

В третьем квартале 2025 года самые высокие зарплаты предлагают руководителям группы разработки (свыше 214 тыс. рублей), дата-сайентистам (211 тыс.), сварщикам (209 тыс.).