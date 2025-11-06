МВД готовит для мигрантов реестровую модель и организованный въезд в РФ

Чтобы лучше следить за мигрантами в России, МВД собирается сделать организованным привлечение мигрантов. Для выявления потребностей работодателей их будут опрашивать.

В МВД считают, что импорт рабочей силы в Россию должен быть организованным, а в его основу стоит положить реестровую модель. Следить за мигрантами будет само ведомство, а оценивать, сколько рабочей силы необходимо, будет Минтруд.

Замначальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Кирилл Адзинов заявил, что сейчас мигранты уклоняются от уплаты налогов, переводят крупные суммы денег в свои родные страны. Кроме того, растет дисбаланс между коренным населением и приезжим, что приводит к конфликтам и разрастанию неконтролируемых этнических анклавов. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению МВД, проблему может решить система организованного найма мигрантов — когда работники будут приезжать в РФ только после того, как пройдут проверку у себя на родине. Вместо разрешительных документов на работу появится реестровая система. Она предполагает привлечение иностранной рабочей силы только при отсутствии соискателей-россиян.

Минтруд, Роструд и МВД будут регулярно опрашивать работодателей, чтобы выяснить их потребности.

Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что нужно сохранить возможность работать по патентам: так у бизнеса точно будет доступ к рабочей силе. Пока что неясно, как именно власти устроят ежегодный опрос работодателей, чтобы понять их потребности.

Председатель исполкома Конфедерации труда Игорь Ковальчук объяснил, что организованный набор может работать для крупных предприятий, а малому бизнесу для этого не хватит навыков планирования. Более того, в условиях исторического минимума безработицы нет острой борьбы за рабочие места между россиянами и приезжими.