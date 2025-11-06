😮 При подписании в ЭДО счетов-оферт будьте внимательны: реальные истории бухгалтеров 2025

Через электронный документооборот иногда приходят документы от незнакомых поставщиков. Можно случайно подписать и попасть на деньги.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» сразу несколько человек рассказали о незапрошенном документе, который пришел через ЭДО.

«Кто-нибудь сталкивался с офертой "Стиль Осетрова", передаваемой через ЭДО? Вчера поступил в Диадок документ, никто из сотрудников подобное не запрашивал. Если подписать его случайно, становишься должен 15 тыс. руб., а если не отозвать в течение 3 дней — уже 150 тыс.», — написала подписчица.

Позже такую же оферту получила еще одна компания.

Главное – ничего случайно не подписывать, предупредили в обсуждении. Подпись потом можно будет аннулировать только с согласия контрагента.

«К концу года нам каких счетов только не приходит, и никто ничего не заказывал», — поделились в чате.

Другая компания однажды случайно оплатила непрошенный пакет Диадок, и полгода ждала возврата.

«Это менеджеры к концу года план "выполняют", авось кто оплатит», — предполагают бухгалтеры.

Такая схема рассчитана на то, что кто-то в запарке подпишет и заплатит, согласны участники обсуждения.

Чтобы не приходили непрошенные документы, бухгалтеры советуют закрыть Диадок для приема документов без согласия.

Настройку можно установить и в СБИС: в разделе «Документы/Входящие», настройки – установить прием только от наших контрагентов.

Кроме того, если подобные документы все-таки пришли, можно пожаловаться на спам – такие кнопки есть в самом документе.