Минфин уточнил, какая ставка НДС при перевозке импортных товаров по территории РФ

Перевозка между пунктами на территории РФ не считается международной и облагается по общей ставке НДС 20%.

Минфин разъяснил, какую ставку НДС применяют к транспортно-экспедиционным услугам при организации перевозки по территории России ранее ввезенных в РФ из-за рубежа товаров.

В письме от 01.09.2025 № 03-07-08/85089 ведомство указало, что транспортно-экспедиционные услуги облагаются НДС по ставке 0%, если они оказаны при организации международной перевозки товаров (пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК).

Международной считается перевозка товаров, при которой пункт отправления или назначения расположен за пределами территории РФ, т. е. товар ввозят или вывозят.

Положения пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК не применяются, если выполняются условия абз. 6-8 пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК:

перевозка производится между пунктами на территории РФ;

организация (ИП), которая оказывает соответствующие услуги, не указана в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз (ввоз) товаров за пределы территории РФ, в качестве одного из перевозчиков.

Таким образом, для транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров по территории РФ и услуг по таможенному оформлению товаров применяется ставка НДС 20%.

