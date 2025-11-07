👴 👵 Работодатели чаще берут на работу пенсионеров и сами обучают

Вакансий для кандидатов пенсионного возраста становится все больше.

Российские работодатели готовы брать на работу и обучать пенсионеров. Число таких вакансий за год увеличилось на 57%. Средняя предлагаемая зарплата на них – 73 тыс. рублей.

Такие результаты получили в результате исследования платформы «Авито Работа».

«Работодатели все активнее размещают вакансии с обучением за счет компании, предлагая такие возможности в том числе кандидатам пенсионного возраста (60+ лет). По данным "Авито Работы", за III квартал 2025 года количество таких предложений выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сказано в исследовании.

Чаще всего обучение пенсионерам предлагали на позициях оператора производственной линии: число предложений в 3 квартале 2025 года выросло в 2,5 раза (+150%).

Также на 83% чаще, чем годом ранее, предлагают обучение в складской логистике.

В 3 квартале 2025 стало на 69% больше вакансий для работников кухни, где готовы принять кандидатов пенсионного возраста.

Также пенсионеров ищут на должности пекарей (+49%) и стикеровщиков (+43%).