Власти вывели из тени 720 тысяч сотрудников в 2025 году

За девять месяцев 2025 года ведомствам удалось легализовать на 100 тысяч больше сотрудников, чем за тот же период 2024 года.

С начала 2025 года власти поспособствовали официальному трудоустройству 720 тыс. россиян. Это на 100 тыс. больше, чем в 2024 году.

С «теневыми» сотрудники работодатели заключили трудовые договоры, а с некоторыми заключили договоры как с ИП или с самозанятыми. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Инспекторы стали чаще выявлять нелегальную занятость в том числе на фоне дефицита кадров. Сотрудники стали отказываться от неформального трудоустройства и выбирать компании, где их могут оформить официально. Однако из-за рост налоговых издержек предприятия все чаще смотрят в сторону серых схем и экономии на НДФЛ и страховых взносах.

Для работодателей штраф за неуплату налогов и взносов может составлять от 50 до 100 тыс. рублей, а за нарушения в особо крупном размере наступит уголовная ответственность.

Больше всего нелегальных трудовых отношений в малом бизнесе, в сферах торговли, автосервиса, красоты и бытовых услуг. Также налоговики стали проверять москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы.

По данным Росстата, в 2024 году в тени работало около 16 млн человек, это максимальное число с 2016 года.