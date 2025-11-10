ЦОК ОК 11.11 ОК АУСН Мобильная
Может ли сгореть неиспользованный отпуск, когда от командировки можно отказаться, новые коды доходов и вычетов в 6-НДФЛ: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 3 по 9 ноября 2025 года.

  1. Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. Мини-курс

  2. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года

  3. Когда сотрудники могут отказаться от командировки. Мини-курс

  4. Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки

  5. Как составить спецификацию к договору оказания услуг и когда она нужна. Мини-курс

  6. С 2026 года в 6-НДФЛ будут новые коды доходов и вычетов

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

