Когда можно начислить НДС с межценовой разницы при перепродаже автомобилей и мотоциклов

Начислять НДС можно на любом этапе перепродаж транспортных средств, но нужно подтвердить соответствие условиям.

Налоговики рассказали, как начисляется НДС с межценовой разницы при реализации автомобилей и мотоциклов.

При продаже транспорта, приобретенного у физлиц – неплательщиков НДС для последующей перепродажи, налоговая база по НДС определяется как разница между ценой реализации с учетом налога и стоимостью приобретения машин.

В соответствии с п. 5.2 ст. 154 НК, такой порядок определения налоговой базы действует при одновременном соблюдении следующих условий:

на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля или мотоцикла их продавец применяет ОСНО;

последним собственником автомобиля или мотоцикла, на которого было зарегистрировано транспортное средство, было физлицо;

покупатель автомобиля или мотоцикла получил от продавца счет-фактура с суммой НДС.

Начислять налог с межценовой разницы разрешается на любом этапе перепродаж, на котором соблюдены указанные условия. Чтобы доказать выполнение этих условий можно предоставить покупателю документы, подтверждающие, что последним собственником было физлицо.

Эти правила не применяются при уплате НДС на УСН по специальным пониженным ставкам – 5% и 7%, подчеркнули налоговики.

В этом случае налоговая база при продаже ТС определяется в общем порядке.

