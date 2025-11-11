Нужно ли доплачивать за вредность при дежурстве на дому
Врач-хирург дежурит на дому по внутреннему совместительству. Его рабочее место имеет класс вредности 3.2, и установлена доплата за вредность в размере 22% от оклада. Должна ли быть доплата за вредность за время нахождения его дома в режиме ожидания вызова на работу, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Должна, поскольку она производится за сам факт того, что условия труда работника являются вредными, а не пропорционально отработанному в указанных условиях времени», — ответил Роструд.
Согласно ст. 147 ТК, оплата труда на работах с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере, не менее чем 4% оклада, установленного для работ с нормальными условиями труда.
