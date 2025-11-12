Известен единый предельный размер базы для страховых взносов на 2026 год

Постановлением Правительства от 31.10.2025 № 1705 утвердили предельную величину базы для начисления страховых взносов с 1 января 2026 года.

В отношении каждого физлица она составит 2 979 000 рублей (рост по сравнению с показателем 2025 года – на 8%).

Основная категория плательщиков рассчитывает страховые взносы на ОПС, ОМС и страхование на случай ВНиМ по общеустановленным единым тарифам: 30% в пределах установленной единой лимита базы и 15,1% — сверх этой суммы, напомнили налоговики

Также утвердили фиксированный размер страховых взносов на травматизм для бизнеса на АУСН. Эту сумму проиндексировали на коэффициент 1,076 и составит 2 959 рублей в год.

