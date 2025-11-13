❔ Будет ли налог при оформлении имущества на свое ИП на УСН

Плательщики УСН освобождены от налога на имущество. Но есть исключение.

Налоговики разъяснили, будет ли платить налог на имущество человек, который оформляет на свое ИП имущество.

Плательщики УСН в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, освобождены от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц, ответили налоговики.

Но есть исключения: объекты недвижимости, облагаемые по кадастровой стоимости (п. 7 ст. 378.2 НК), в том числе если они образованы в результате раздела объекта недвижимого имущества (абз. второй п. 10 ст. 378.2 НК).

Кроме того, от налога на имущество физлиц освобождены плательщики ЕСХН — по имуществу, используемому при производстве с/х продукции, переработке и ее реализации, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями, добавили инспекторы.

Подробнее о том, как вести учет на спецрежиме, уплачивать налоги и заполнять декларацию, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь начислять премии и надбавки, работать с ЭДО, оформлять кассовые чеки по правилам 2025 года.

Цена со скидкой 75 %: 7 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.