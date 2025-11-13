👍 Штрафовать за езду без ОСАГО будут не чаще раза в день

Если камеры зафиксировали нарушение несколько раз в cenrb, штраф будет только один.

12 ноября 2025 года депутаты приняли в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО один раз в день, если камеры фотовидеофиксации установили несколько нарушений в сутки.

Изменения внесут в ст. 12.37 КОАП. За вождение без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение – от 3 до 5 тыс. рублей. Действующая формулировка разрешает выписывать штраф несколько раз в сутки.

В статью добавят примечание, согласно которому водителя, ездившего без полиса, не будут привлекать к административной ответственности более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано автоматическими камерами фотовидеофиксации два и более раз в день.

Поправки обусловлены разработкой дополнительного механизма контроля за исполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

Новая норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.