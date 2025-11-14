ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Отпуска

Роструд: нельзя закрепить деление отпуска на части по 14 дней и только кратно 7 дням

Делить отпуск можно только по взаимному согласию работника и работодателя.

Роструд спросили – может ли работодатель в положении об отпусках закрепить деление отпуска на 14 календарных дней и остальные части, кратные 7 дням.

«Не может, поскольку разделение ежегодного оплачиваемого отпуска возможно только по взаимному согласию работника и работодателя, а не по указанию какой-либо из сторон трудового договора», — ответило ведомство.

Это предусмотрено в ч. 1 ст. 125 ТК.

Если работник и работодатель не могут прийти к соглашению о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, такой отпуск предоставляют целиком.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка