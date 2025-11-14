Банки и МФО станут сообщать о возможности отказаться от договора в течение периода охлаждения

На Госуслуги будут отправлять информацию о подписании заемщиком условий кредитного договора и уведомлять, что договор можно расторгнуть.

13 ноября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать банки и микрофинансовые организации информировать заемщика о периоде охлаждения по кредиту.

Предполагается, что кредитные и микрофинансовые организации будут уведомлять заемщика о подписании им индивидуальных условий кредитного договора через Госуслуги. А если на такой договор распространяется действие периода охлаждения – нужно будет уведомлять о возможности отказаться от договора и писать контактные данные кредитора, которые нужны для расторжения.

Для этого кредиторы будут отправлять в квалифицированное бюро кредитных историй информацию о подписании заемщиком индивидуальных условий договора потребительского кредита, а если на договор распространяется период охлаждения – то и информацию о возможности заемщика отказаться от кредита.

Квалифицированное БКИ, в свою очередь, отправит эту информацию заемщику через Госуслуги.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2026 года, а нормы об информировании заемщика – с 31 декабря 2026 года.