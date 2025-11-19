Новинки в Клерк.Премиум: актуальные вебинары, новые эфиры с экспертами, курсы и бонусы

Теперь подписчики Клерк.Премиум могут посмотреть записи вебинаров в личном кабинете, а также получить сертификат.

В подписке Клерк.Премиум мы собрали все самое полезное для работы бухгалтера и предпринимателя, чтобы ничего не пропустить.

Ближайшие вебинары пройдут:

19 ноября в 11:00 — ВЭД-2026: новые правила и проверки.

Что меняется в расчетах, валютном контроле и налогах при работе с иностранными партнерами, включая Китай.

20 ноября — НДС: закрываем год и готовимся к ставке 2026.

Как правильно закрыть 4 квартал и перейти на новые правила без потерь.

21 ноября — Маркетплейсы 2025–2026: консультация с Еленой Шедис.

Все про налоги, комиссии, риски и отчетность селлеров.

Регистрируйтесь, чтобы задать спикеру вопрос в прямом эфире!

Не успели на вебинары, которые были на прошлой неделе? Не страшно — смотрите записи насыщенных эфиров! Теперь они доступны в личном кабинете, а после просмотра вебинаров вы получите сертификат.

Денежные средства компании

Как превратить ОДДС в инструмент ранней диагностики кассовых разрывов. Разбор структуры отчета, типовых рисков и подходов к построению таблиц и дашбордов.

Самозанятые в 2026 году: что можно и чего лучше избегать

Главные правила работы с НПД. Разбираем спорные кейсы, риски блокировки выплат и типичные претензии ФНС.

Бухгалтер-аутсорсер в 2026 году

Что меняется, как корректировать договоры и находить баланс с требовательными клиентами в новой реальности.

Налоговая реформа-2026 для бухгалтеров маркетплейсов

Что ждет селлеров и бухгалтеров в 2026 году: новые требования, лимиты и контроль.

Актуальные онлайн-курсы в подписке

АУСН — 2026

Единственный режим, который не затронет налоговая реформа-2026. Готовый план перехода, чек-лист и калькулятор нагрузки для УСН и АУСН.

Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026

Программа обновлена на 1 ноября 2025 года: учет, налоги, 1С, работа с кабинетами ключевых площадок.

Нейросети и Power BI для бухгалтера

Практический курс по ИИ и современному анализу данных. Учитесь строить отчеты и усиливать свою роль в компании.

ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Только практика: разбор новых правил признания доходов и корректное применение стандарта. После прохождения — сертификат.

И это еще не все новинки в Клерк.Премиум! Еще больше про обновления можно почитать в этом дайджесте!