Новинки в Клерк.Премиум: актуальные вебинары, новые эфиры с экспертами, курсы и бонусы

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

