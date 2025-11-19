В НК будет новая категория сомнительного долга

Сомнительной задолженностью признают штрафы и пени по договорам, долг по которым уже признан сомнительным судом.

Власти уточнят критерии признания задолженности сомнительной в целях налогообложения прибыли. Поправки предусмотрены в рамках законопроекта о налоговых изменениях с 2026 года.

Сейчас, согласно ст. 266 НК, сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если она не погашена в сроки по договору и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

В абз. 1 п. 1 ст. 266 добавят уточнение:

«Сомнительным долгом признается также задолженность перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, подтвержденная решением суда, принятым по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной.»

То есть долги по штрафам тоже можно будет признать сомнительными, если они начислены по договору, по которому долг уже признан сомнительным.

Научим вести учет доходов и расходов на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, рассчитывать налоги и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.