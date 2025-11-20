Сбер в 2025 году сократит 20% персонала, ИИ признал их неэффективными. Но Путин не согласен

Банк закроет неэффективные проекты и сократит рабочие места для неэффективных сотрудников.

Сбербанк до конца 2025 года сократит штат центрального аппарата на 20%. Об этом заявил президент – председатель правления банка Герман Греф.

«Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы до 1 января закончим сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный», — сказал Греф.

По его словам, закроют неэффективные проекты и сократят рабочие места для неэффективных сотрудников для высвобождения ресурсов.

При этом Владимир Путин заявил, что нет такого понятия, как неэффективный сотрудник. Это сотрудники, с которыми плохо работали, уверен Президент РФ.

Позже Греф уточнил, что сократят 20% сотрудников именно центрального аппарата.

Он добавил, что анализировали в первую очередь деятельность разработчиков различного рода продуктов.

«Была создана специальная мультиагентная система, которая проанализировала эффективность продуктов у нас. Проекты, продукты, которые искусственный интеллект посчитал неэффективными, он предложил закрыть», — пояснил руководитель Сбербанка.

Но после этого работала команда экспертов, людей, которые все это проверили, заверил он.